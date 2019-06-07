МИД России допускает увеличение числа военных специалистов в Венесуэле

Россия может увеличить число военных специалистов в стране в случае запроса Венесуэлы. Об этом сообщил в пятницу журналистам директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«У нас есть контракты, работа по техническому обслуживанию того, что было поставлено Венесуэле. Любые работы требуют определенного вовлечения людей — когда-то больше, когда-то меньше, — сказал он. — Если потребуется больше, мы введем больше [специалистов]».(ТАСС)