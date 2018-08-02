МИД РФ заявил об отсутствии следов пыток на телах убитых в ЦАР журналистов

Врачи в Центральноафриканской Республике не обнаружили следов пыток на телах убитых в этой стране российских журналистов. При первичном осмотре местные медики зафиксировали лишь огнестрельные ранения, сообщила в четверг, 2 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были застрелены вооруженной группой из девяти человек, сообщило в свою очередь правительство в Банги. Нападавшими были «бандиты в тюрбанах», говорившие не на официальных языках страны — санго и французском, говорится в заявлении официального представителя центральноафриканского правительства Анжа Максима Казаги, которое приводит организация «Репортеры без границ».

По его данным, один из журналистов оказал ожесточенное сопротивление, когда нападавшие попытались похитить съемочное оборудование. Один из трех погиб сразу, двое других скончались от полученных ранений несколько позже, указывается далее в заявлении. При этом представитель правительства в Банги сослался на показания водителя, перевозившего российских журналистов и оставшегося в живых.

Между тем Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) сообщила, что по прибытии в ЦАР Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль не обращались к миротворцам. «Иностранные журналисты иногда обращаются к МИНУСКА с просьбами об интервью или за получением информации, но в данном случае таких просьб к нам не поступало», — заявил пресс-секретарь миссии Владимир Монтейро.

Одновременно он сообщил, что в расследовании убийства российских журналистов в ЦАР будет участвовать сотрудник сил полиции ООН, который уже выехал в столицу страны Банги.

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