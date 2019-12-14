МИД РФ сообщил об эпидемии кори на острове Фиджи

Департамент ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил жителей страны об эпидемии кори на юге Вити-Леву — крупнейшего острова Фиджи.

«Эпидемия кори на юге острова Вити-Леву; 5 тыс. заболевших, 21 погибший; проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия», — сообщает ведомство в Twitter в субботу, 14 декабря.

6 декабря в ВОЗ рассказали о масштабах заболеваемости корью в мире . Так, за 2018 год от заболевания умерло больше 140 тыс. человек. Показатели заболеваемости выше всего были в Демократической Республике Конго (ДРК), Либерии, Мадагаскаре, а также Сомали и на Украине (iz.ru)

| 2019-12-14T22:38:25+00:00 14 декабря 2019, 22:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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