МИД РФ прокомментировал слушания по делу Украины против России

МИД РФ прокомментировал прошедшие с 3 по 7 июня в Международном суде ООН в Гааге слушания по делу Украины против России. В ведомстве рассчитывают, что суд ООН «отклонит надуманные обвинения» и рассмотрит дело по существу.

«Российская позиция заключается в том, что Украина злоупотребляет международными инструментами борьбы с финансированием терроризма и расовой дискриминацией для достижения собственных политических целей», — говорится в сообщении , опубликованном на сайте российского МИДа.

Отмечается, что обращение Украины в Международный суд — это лишь очередная

попытка страны отвлечь внимание международного сообщества от собственных нарушений прав человека, в том числе произошедших во время госпереворота в 2014 году. Подчеркивается, что, несмотря на попытки Киева, ни одно иностранное государство не согласилось признать самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народную республики (ЛНР и ДНР) террористическими организациями.

«Что касается абсурдных заявлений о якобы «систематической кампании российских властей по расовой дискриминации» в Крыму, несмотря на «тонны» псевдодоказательств, которые украинские адвокаты направили в Международный суд ООН, они так и не смогли представить хоть сколько-нибудь правдоподобные свидетельства притеснения этнических меньшинств», — отмечается в тексте.

Представители МИДа добавили, что российская сторона рассчитывает на должное внимание Международного суда ООН на все представленные аргументы и отклонит «надуманные обвинения» до рассмотрения по существу.

В июне 2018 года стало известно, что Киев передал в Международный суд ООН расширенный меморандум, в котором говорится о якобы нарушениях Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации со стороны РФ. Экс-глава украинского МИДа Павел Климкин назвал иск «подарком» к Дню России.

При этом в РФ настаивают, что инициированное Киевом дело против Москвы не может быть быть предметом рассмотрения Международного суда ООН, поскольку Украиной необоснованно использованы правовые механизмы, на которые не распространяется правовая юрисдикция двух конвенций. По словам члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольги Ковитиди, Украина вопреки имеющейся процедуре проигнорировала досудебный порядок разрешения споров в Международном суде ООН, так и не обратившись в соответствии с требованиями одной из конвенций в комитет по ликвидации расовой дискриминации, заключила она (iz.ru).