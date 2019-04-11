МИД РФ подтвердил проведение встречи по Нагорно-Карабахскому урегулированию

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение 15 апреля в Москве трехсторонней встречи глав МИД России, Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию.

Ранее в Баку сообщили, что встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна состоится 15 апреля в Москве, на ней планируется обсудить урегулирование карабахского конфликта.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров, также министр иностранных дел Азербайджана (Эльмар Мамедъяров) и министр иностранных дел Армении (Зограб Мнацаканян) проведут в Москве 15 апреля встречу, она будет посвящена вопросам нагорно-карабахского урегулирования», — сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге.

Она отметила, что участие в этой встрече примут сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Россия, США и Франция.