МИД РФ поднимет вопрос о курсе США и НАТО на сдерживание России на встрече ОБСЕ

Российская делегация на неформальной министерской встрече ОБСЕ, которая пройдет 8-9 июля в Словакии, поднимет вопрос о курсе США и НАТО на сдерживание России. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье комментарииМИД РФ в связи с участием в мероприятии министра иностранных дел Сергея Лаврова, сообщает ТАСС.

«Ожидаем откровенной дискуссии о путях преодоления кризисной ситуации в сфере евробезопасности и нормализации межгосударственных отношений. Намерены поднять вопрос об опасном курсе США и их союзников по НАТО на военно-политическое «сдерживание» России, который проявляется в наращивании военного присутствия и инфраструктуры альянса, росте интенсивности его учений в приграничных с Россией регионах», — подчеркнули в дипведомстве.

«Считаем, что для деэскалации необходимо задействовать все имеющиеся инструменты, в том числе в полной мере использовать ОБСЕ, обладающую значительным потенциалом и способную служить площадкой для равноправного диалога и принятия решений по вопросам безопасности», — отметили в МИД.