МИД РФ ответило на обвинения США по Солсбери

Министерство иностранных дел России прокомментировало введение новых санкций США из-за инцидента с отравлением в британском Солсбери. Сообщение размещено на сайте ведомства в понедельник, 13 августа.

В МИД отметили, что Госдепартамент предпочитает игнорировать тот факт, что Россия завершила программу по уничтожению химоружия, и это прошло под международным контролем в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия (КЗХО).

Также в сообщении подчеркивается, что Москва рассматривает обвинения США в причастности к инциденту в Солсбери как очередную попытку представить Россию безответственной в плане исполнения международных обязательств.

«Такая постановка вопроса выглядит особенно лицемерной с учетом того, что сами США не спешат с уничтожением своего арсенала химоружия и остаются единственной страной-участником КЗХО, обладающей значительными запасами боевых отравляющих веществ», — отметили в МИДе.

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