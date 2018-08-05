МИД РФ осудил попытку покушения на президента Венесуэлы

МИД РФ решительно осудил попытку покушения на жизнь президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Соответствующие сообщение опубликовано на сайте Министерства.

«Считаем категорически неприемлемым использование террористических методов в качестве инструментов политической борьбы. Очевидно, что подобные действия направлены на дестабилизацию обстановки в стране после прошедшего на днях съезда Социалистической единой партии Венесуэлы, наметившего первоочередные шаги по восстановлению национальной экономики. Убеждены, что урегулирование политических разногласий должно осуществляться исключительно мирным и демократическим путем», — говорится в заявлении.

В результате взрыва семь человек получили ранения. «Выражаем нашу солидарность с народом Венесуэлы, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе теракта», — приводится на сайте МИД РФ.

Инцидент с попыткой покушения на Мадуро произошел во время церемонии празднования 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. На мероприятии зорвались дроны, начиненные взрывчаткой. По словам главы госбанка «Бисентенарио дель Пуэбло» Мигеля Переса Абада, венесуэльский лидер и члены руководства не пострадали.

На кадрах видеозаписи в этот момент видно, что Мадуро и окружающие его люди резко посмотрели вверх. После чего сотни участников парада побежали от трибуны, и трансляция мероприятия прервалась (iz.ru)

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