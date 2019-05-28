МИД РФ обвинил США в попытке навязать «свое» урегулирование на Ближнем Востоке

«25-26 июня Вашингтон намерен организовать в столице Бахрейна семинар «Процветание во имя мира», на котором может быть озвучена экономическая часть т.н. «сделки века» по ближневосточному урегулированию. Судя по всему, США планируют мобилизовать крупные финансовые средства, в том числе за счет донорских пожертвований, для реализации масштабных инвестиционных проектов, якобы нацеленных на улучшение жизни палестинцев, проживающих собственно в Палестине, а также в Иордании, Египте, Ливане и Сирии… Речь идет об очередной американской попытке сместить приоритеты региональной повестки дня и навязать «альтернативное видение» палестино-израильского урегулирования. Упорное стремление подменить задачу достижения всеобъемлющего политического решения пакетом экономических «бонусов», размывая принцип создания двух государств для двух народов, вызывает глубокую обеспокоенность», — говорится в сообщении МИД РФ.