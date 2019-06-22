МИД Польши поддержал протестующих в Грузии

«В контексте войны 2008 года, воспоминания о которой еще не угасли для многих жителей, и в свете агрессивной политики России в сторону Грузии, среди прочего, в отношении сепаратистских регионов Абхазии и Южной Осетии мы находим понятными выражение недоверия и возмущение по поводу присутствия российских делегатов в парламенте Грузии и председательства Сергея Гаврилова на сессии Межпарламентской ассамблеи православия», — говорится в заявлении, пишет ria.ru.

Ведомство «внимательно» следит за ситуацией в Тбилиси и называет недопустимым применение силы по отношению к журналистам и другим членам гражданского общества. «Мы хотим обратить особое внимание на ответственность властей по обеспечению безопасности граждан, свободы собрания и свободы выражения мнений, а также надлежащего применения мер принуждения», — заявляет польский МИД.