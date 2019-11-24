МИД Пакистана вызвал посла Норвегии из-за инцидента с Кораном

Посол Норвегии в Пакистане Кьелл-Геннар Эриксен был вызван в министерство иностранных дел республики из-за осквернения Корана организацией «Остановим исламизацию Норвегии». Об этом говорится в распространенном в субботу МИД Пакистана пресс-релизе

«Посол Норвегии был вызван в МИД Пакистана, где ему была озвучена высокая обеспокоенность правительства и народа Пакистана по поводу факта осквернения Священного Корана в норвежском городе Кристиансанн», — сообщает МИД. «Было подчеркнуто, что такие действия ранят мусульман, которых насчитывается порядка 1.3 млрд человек по всему свету, — отмечается в заявлении. — Такие действия не могут быть оправданы правом на свободу самовыражения». «Власти Норвегии были настоятельно призваны привлечь виновных к ответственности и предотвратить повторение подобных инцидентов в дальнейшем», — говорится в пресс-релизе.(ТАСС)

| 2019-11-23T23:33:11+00:00 24 ноября 2019, 08:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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