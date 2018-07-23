МИД Литвы посоветовал прокурорам и судьям не ездить в Россию

МИД Литвы рекомендовал воздержаться от поездок в РФ сотрудникам Генеральной прокуратуры и суда, в отношении которых Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о незаконном преследовании участников событий января 1991 года в Вильнюсе. Решение российского ведомства является «откровенным давлением на Литву, на суд и сотрудников судебной системы», заявил в понедельник, 23 июля, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Такие действия России наносят урон двусторонним отношениям», — подчеркнул он далее. Кроме того, глава литовского МИД посоветовал должностным лицам, рассматривающим дело о событиях 1991 года, не посещать и дружественные России страны. Какие именно страны имеются в виду, он не уточнил.

Ранее в тот же день официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела против должностных лиц Генпрокуратуры и суда Литвы, которые с 2006 года осуществляют уголовное преследование 60 бывших военнослужащих советской армии. Значительная часть этих лиц являются гражданами РФ.

«Действия сотрудников литовской прокуратуры и суда носят заведомо незаконный характер, так как вышеуказанные события в Вильнюсе имели место в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР», — заявила Петренко.

В январе 1991 года подразделения вооруженных сил СССР заняли ряд общественных зданий в Вильнюсе. В ночь на 13 января военные штурмовали телецентр. После этого на улицы города вышли тысячи человек, выступавших за независимость Литвы. В результате противостояния погибли 14 человек, более 700 были ранены.

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