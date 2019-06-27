МИД Латвии выступило в связи с восстановление полномочий РФ в ПАСЕ

Министерство иностранных дел Латвии выступило с заявлением о том, что восстановление полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) серьезно подрывает репутацию и дееспособность Совета Европы. Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство балтийской республики выпустило в четверг, сообщает ТАСС.

«Восстановление права голоса России без каких-либо условий в ПАСЕ противоречит принципам и основным ценностям Совета Европы», — утверждает МИД Латвии и предполагает, что такой шаг «серьезно подрывает репутацию и дееспособность Совета Европы». «Латвия и подобно ей думающие государства будут продолжать проводить активные консультации», — отмечается в сообщении МИД.

| 2019-06-27T15:21:47+00:00 27 июня 2019, 16:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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