МИД Латвии выступило в связи с восстановление полномочий РФ в ПАСЕ

Министерство иностранных дел Латвии выступило с заявлением о том, что восстановление полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) серьезно подрывает репутацию и дееспособность Совета Европы. Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство балтийской республики выпустило в четверг, сообщает ТАСС.

«Восстановление права голоса России без каких-либо условий в ПАСЕ противоречит принципам и основным ценностям Совета Европы», — утверждает МИД Латвии и предполагает, что такой шаг «серьезно подрывает репутацию и дееспособность Совета Европы». «Латвия и подобно ей думающие государства будут продолжать проводить активные консультации», — отмечается в сообщении МИД.