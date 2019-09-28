МИД Кубы: санкции США подрывают достоинство республики

Санкции США в отношении первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро не имеют практического применения, но направлены на подрыв достоинства граждан страны. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел карибской страны Бруно Родригес Паррилья, выступая на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает ТАСС.

Госдепартамент США в четверг сообщил о введении санкций в отношении первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи. В ведомстве пояснили, что санкции в отношении Кастро вводятся «за его причастность к грубым нарушениям прав человека». Всем лицам, внесенным в санкционный список Госдепартамента, запрещается въезд на территорию Соединенных Штатов.