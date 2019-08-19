МИД Кореи потребовал от Японии раскрыть планы о сливе воды с АЭС «Фукусима-1»

МИД Республики Корея вызвал представителя японского посольства в стране для получения разъяснений о планах Токио относительно слива воды с атомной электростанции «Фукусима-1». Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

По его данным, представители южнокорейского внешнеполитического ведомства передадут японской стороне ноту, в которой выражается обеспокоенность относительно этих планов и содержится требование раскрыть их подробности.

По информации южнокорейского МИДа, японские власти изучают вопрос о том, что делать с постоянно нарастающим объемом очищенной воды на АЭС «Фукусима-1». Рассматривается, в частности, вариант ее частичного сброса в океан после тщательной проверки на безопасность.

На прошлой неделе представитель внешнеполитического ведомства Республики Корея на брифинге заявил, что безопасность и здоровье граждан страны являются главным приоритетом правительства, в связи с чем оно потребует от Японии раскрыть планы по утилизации отходов. По словам представителя МИДа, южнокорейские власти поднимают этот вопрос с августа прошлого года, однако в Токио не дают на него конкретного ответа. Дипломат подчеркнул, что Сеул готов вынести вопрос о сливе воды с АЭС на обсуждение стран региона, которых потенциально может затронуть эта проблема.