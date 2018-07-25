МИД КНР выразил протест в связи с планами США укреплять военное сотрудничество с Тайванем

Власти Китая решительно против нового бюджетного проекта Соединенных Штатов, предусматривающего развитие межармейских связей с островом Тайвань и усиление активности в Южно-Китайском море. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Китай выражает крайнее недовольство и решительный протест в связи с вышеупомянутым проектом [в рамках бюджета], касающимся Китая, — отметил он. — Прежде мы многократно выражали американской стороне по этому поводу строгие представления. Если этот проект будет принят, он нанесет удар по взаимному доверию КНР и Соединенных Штатов, отразится на их взаимодействии в соответствующих сферах, а также негативно скажется на [всеобщем] мире и развитии».

По словам дипломата, Вашингтону следует оставить в прошлом замашки времен холодной войны, отказавшись от ретроградного мышления «игры с нулевым выигрышем» (когда все блага достаются только одной, победившей стороне — прим. ТАСС). «США должны стремиться к укреплению контактов с Китаем, а не препятствовать их развитию», — резюмировал Гэн Шуан.

Ранее китайская газета Global Timesопубликовала редакционную статью, в которой говорилось о том, что на фоне все более агрессивной позиции США в Азиатско-Тихоокеанском регионе Китай будет вынужден наращивать арсенал ядерных вооружений.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на этот крупнейший китайский остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевшего поражение в гражданской войне с китайскими коммунистами. Тайвань — провинция КНР, имеющая особый статус, что означает невозможность поддержания какими-либо странами или территориями мира официальных контактов с Тайбэем в обход Пекина на любом уровне. В то же время в силу ряда исторических причин этот принцип не соблюдает несколько стран, число которых постоянно сокращается.

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