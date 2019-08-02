МИД КНР: США собираются предпринять неверные шаги для завершения торговой войны

Намерение Белого дома продолжить повышение пошлин на китайскую продукцию следует рассматривать как грубую ошибку, которая не позволит Китаю и Соединенным Штатам преодолеть конфликтную ситуацию в торговой сфере. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И, сообщает в пятницу Спутниковый телеканал города Шэньчжэня (Южный Китай).

«Это абсолютно неправильный метод урегулирования наших торгово-экономических противоречий», — заявил он журналистам в период проведения межминистерской встречи членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке.

Ранее американский лидер сообщил, что размер объявленных в четверг пошлин на товары из Китая может увеличиться с 10% до 25% или больше. «10% — это на короткий период времени, а потом я могу сделать их больше или меньше: все зависит от ситуации со сделкой. <…> Если вы помните, когда я объявлял пошлины в 25%, я делал это поэтапно, и эти тарифы также могут быть постепенно повышены, они также могут быть сняты. <…>Так что мы начали с 10%, но они могут быть подняты более чем до 25%», — пояснил хозяин Белого дома.(ТАСС)