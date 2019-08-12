МИД КНР раскритиковал дипломатов США за контакты с зачинщиками протестов в Гонконге

Китайские власти выступают против действий американских политиков и дипломатов, поддерживающих контакты с гонконгской оппозицией и вмешивающихся во внутренние дела Китая. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на фоне поступившей информации о встрече сотрудницы генконсульства США в Гонконге Джули Иде с ключевыми фигурами антиправительственных протестов.

«Американские политики и дипломаты встречаются и поддерживают контакты с антикитайскими элементами, виновными в беспорядках, которые происходят в Гонконге. США без всяких оснований обвиняют центральные власти Китая, одновременно поощряя насилие и противозаконные действия в этом специальном административном районе, подрывая его процветание и стабильность», — приводит ее слова сайт китайского внешнеполитического ведомства.

В то же время дипломат не подтвердила версию некоторых местных СМИ о том, что к акциям протеста, которые сильно напоминают профинансированную из-за границы «цветную революцию», напрямую причастно ЦРУ.

Хуа Чуньин в очередной раз подчеркнула, что американская сторона должна пресекать подобные встречи. «Мы требуем, чтобы Соединенные Штаты придерживались основополагающих принципов международного законодательства и немедленно перестали вмешиваться в дела Гонконга», — заявила она.(ТАСС)