МИД КНР не подтвердил информацию о том, что Китай будет наблюдать сделку США и талибов

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник на брифинге не подтвердил и не опроверг публикации в СМИ о том, что церемония подписания готовящегося мирного соглашения между США и радикальным движением «Талибан» может пройти в присутствии представителей Китая.

«Мы всегда полагали, что проблема Афганистана должна быть урегулирована политическим путем. Поддерживаем мирный процесс по Афганистану, во главе которого стоят сами афганцы и который представляет все силы», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос. «Поддерживаем усиление диалога по этому вопросу, который будет способствовать окончательному урегулированию проблемы», — резюмировал дипломат.

Как сообщил на прошлой неделе журнал Foreign Policy со ссылкой на дипломатические источники, специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправится на два-три дня в Кабул для одобрения предполагаемой сделки с президентом Афганистана Ашрафом Гани. После этого эмиссар вернется в Доху, где проходят переговоры с талибами, на церемонию подписания соответствующего соглашения с главой катарского политического офиса муллой Абдуллой Гани Барадаром. Церемония может пройти в присутствии ключевых мировых игроков, включая страны региона, Европы, Россию и Китай, сообщало издание.(ТАСС)