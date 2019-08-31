МИД КНДР заявил, что ожидания на диалог с США постепенно исчезают

МИД КНДР сообщает, что надежды страны на диалог с Соединенными Штатами постепенно исчезают. Об этом сообщается в заявлении 1-го замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«Нас вынуждают пересмотреть принятые до настоящего времени меры», — подчеркивается в заявлении. Цой Сон Хи прокомментировала резкое заявление американского госсекретаря Майка Помпео, который 27 августа заявил о недопустимости «хулиганских действий Северной Кореи». В Пхеньяне это посчитали оскорблением.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал свои отношения с Ким Чен Ыном «очень хорошими». По его словам, северокорейский лидер любит ракетные запуски.

До этого глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не доверяет Ким Чен Ыну (aif.ru)

| 2019-08-31T11:44:40+00:00 31 августа 2019, 12:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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