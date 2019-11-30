МИД КНДР подверг критике премьера Японии за ошибку в типе ракет

Пхеньян подверг критике премьер-министра Японии Синдзо Абэ за то, что он назвал недавнее испытание КНДР ракетной системы залпового огня (РСЗО) сверхбольшого калибра запуском баллистических ракет. Об этом говорится в заявлении замглавы департамента по делам Японии МИД КНДР, текст которого опубликовало в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отмечается в комментарии, «Абэ покрыл себя ужасным позором», назвав проведенные КНДР испытательные стрельбы РСЗО запуском баллистических ракет. При этом представитель МИД КНДР напомнил, что СМИ народной республики опубликовали фотографии с места проведения испытаний с тем, чтобы в мире не осталось сомнений в типе использованного вооружения. «Абэ в недалеком будущем сможет увидеть, что такое настоящая баллистическая ракета, у себя под носом», — резюмировал представитель МИД КНДР.(ТАСС)

| 2019-11-30T10:04:58+00:00 30 ноября 2019, 10:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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