МИД Китая призвал Канаду прекратить вмешиваться в дела Гонконга

Пекин осуждает недавние «лживые высказывания» ряда канадских политиков по поводу ситуации в Гонконге и призывает Оттаву немедленно прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Комиссариата МИД КНР в этом специальном административном районе.

«Канадская сторона грубо вмешивается во внутренние дела Китая, продолжая совать свой нос в дела Гонконга. Китайская сторона выражает по этому поводу сожаление и решительно выступает против такой практики», — отметили в канцелярии. По словам представителя ведомства, канадские политики умышленно подменяют понятия и перемешивают насильственные акции с мирными выступлениями, «выдают черное за белое».

«Гонконг — это китайский Гонконг. Ситуация в этом районе является внутренним делом КНР, в которое не должны вмешиваться никакие иностранные государства, организации или индивидуальные лица», — подчеркнул Комиссариат МИД.

«Мы вновь призываем соответствующие страны и политиков знать свое место, осознавать ошибки, придерживаться международных норм и законов, прекратить разводить суету для вмешательства в дела Гонконга», — указывается в заявлении.(ТАСС)