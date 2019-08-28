МИД Китая не пояснил отказ на запрос военного корабля США во входе в порт

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге в среду не предоставил информации относительно того, по какой причине китайская сторона ответила отказом на запрос военного корабля США о входе в порт города Циндао.
«Я не осведомлен об этой ситуации, я бы посоветовал вам обратиться (за ответом — ред.) к военным», — сказал дипломат в ответ на просьбу объяснить, почему корабль США получил отказ.
Ранее в среду агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Китай ответил отказом на запрос корабля ВМС США о посещении портового города Циндао восточной провинции Шаньдун в ближайшие дни. По словам источника агентства, корабль должен был прибыть в порт в воскресенье, но Китай отклонил просьбу. Он также отметил, что военные корабли США совершали случайные визиты в Китай, последний раз — в 2017 году.(РИА Новости)