МИД Китая не пояснил отказ на запрос военного корабля США во входе в порт

Ранее в среду агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Китай ответил отказом на запрос корабля ВМС США о посещении портового города Циндао восточной провинции Шаньдун в ближайшие дни. По словам источника агентства, корабль должен был прибыть в порт в воскресенье, но Китай отклонил просьбу. Он также отметил, что военные корабли США совершали случайные визиты в Китай, последний раз — в 2017 году.(РИА Новости)