МИД Китая не пояснил отказ на запрос военного корабля США во входе в порт

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге в среду не предоставил информации относительно того, по какой причине китайская сторона ответила отказом на запрос военного корабля США о входе в порт города Циндао.
«Я не осведомлен об этой ситуации, я бы посоветовал вам обратиться (за ответом — ред.) к военным», — сказал дипломат в ответ на просьбу объяснить, почему корабль США получил отказ.
Ранее в среду агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Китай ответил отказом на запрос корабля ВМС США о посещении портового города Циндао восточной провинции Шаньдун в ближайшие дни. По словам источника агентства, корабль должен был прибыть в порт в воскресенье, но Китай отклонил просьбу. Он также отметил, что военные корабли США совершали случайные визиты в Китай, последний раз — в 2017 году.(РИА Новости)
| 2019-08-28T14:11:58+00:00 28 августа 2019, 16:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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