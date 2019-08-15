МИД Йемена заявил о прекращении работы в Адене из-за действий сепаратистов

МИД Йемена заявил, что с четверга прекращает работу своего представительства во временной столице Адене, где обосновалось международно признанное правительство страны.
«МИД с сожалением уведомляет, что приостанавливает работу своего представительства во временной столице Адене, за исключением предоставления консульских услуг гражданам, начиная с 15 августа», — говорится в сообщении министерства в Twitter.
Как уточнил МИД, работа его представительства возобновится после нормализации обстановки в Адене, где госучреждения в минувшие выходные захватили сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена. Такое решение МИД в составе правительства, созданного президентом Абд Раббу Мансуром Хади, принял, несмотря на начало передачи захваченных сепаратистами объектов в Адене под контроль правительственных войск.
| 2019-08-15T21:02:15+00:00 15 августа 2019, 22:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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