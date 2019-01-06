МИД Ирана: зависимость ЕС от США мешает запустить механизм обхода санкций против Тегерана

Доминирование американской валюты в мировой финансовой системе, а также взаимосвязь экономик Евросоюза и США мешают принять решение по механизму, который заменит систему SWIFT и позволит обойти санкции США в отношении Тегерана. Как передает ТАСС, с таким мнением, выступил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми.

«Доминирование доллара, так же как и взаимосвязь экономик ЕС и США, среди причин, почему финансовый механизм для обхода санкций все еще не запущен», — сказал Гасеми, подчеркнув, что ответственность за затягивание его запуска Иран возлагает на Евросоюз.

По его словам, ЕС следует принять стратегическое решение, так как терпение Ирана на исходе. Он отметил, что ЕС необходимо добиться экономической независимости от США, так как постоянные угрозы с американской стороны в отношении европейских компаний являются важным фактором, влияющим на имплементацию нового финансового механизма.

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