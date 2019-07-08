МИД Ирана выразил протест США из-за задержки волейболистов в Чикаго

Министерство иностранных дел Ирана заявило о задержании игроков сборной страны по волейболу в аэропорту Чикаго примерно на четыре часа, передает РИА «Новости».
В заявлении, опубликованном на сайте МИД Ирана, сообщается, что протест США был выражен через посла Швейцарии в Тегеране Маркуса Лейтнера.
«Если США не могут быть беспристрастной принимающей стороной всех спортивных команд, им стоит воздержаться от приема у себя соревнований», — сообщил послу Швейцарии директор департамента Америки МИД Ирана Мохсен Бахарванд.