МИД Ирана выразил протест США из-за задержки волейболистов в Чикаго

Министерство иностранных дел Ирана заявило о задержании игроков сборной страны по волейболу в аэропорту Чикаго примерно на четыре часа, передает РИА «Новости».

В заявлении, опубликованном на сайте МИД Ирана, сообщается, что протест США был выражен через посла Швейцарии в Тегеране Маркуса Лейтнера.

«Если США не могут быть беспристрастной принимающей стороной всех спортивных команд, им стоит воздержаться от приема у себя соревнований», — сообщил послу Швейцарии директор департамента Америки МИД Ирана Мохсен Бахарванд.