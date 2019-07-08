МИД Ирана выразил протест США из-за задержки волейболистов в Чикаго

Министерство иностранных дел Ирана заявило о задержании игроков сборной страны по волейболу в аэропорту Чикаго примерно на четыре часа, передает РИА «Новости».

В заявлении, опубликованном на сайте МИД Ирана, сообщается, что протест США был выражен через посла Швейцарии в Тегеране Маркуса Лейтнера.

«Если США не могут быть беспристрастной принимающей стороной всех спортивных команд, им стоит воздержаться от приема у себя соревнований», — сообщил послу Швейцарии директор департамента Америки МИД Ирана Мохсен Бахарванд.

| 2019-07-08T16:58:31+00:00 8 июля 2019, 21:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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