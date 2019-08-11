МИД Ирана: Вашингтон не дождется звонка из Тегерана

Вашингтон напрасно ожидает, что иранские политики позвонят в Белый дом с предложением начать переговоры. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в интервью телерадиовещательной корпорации IRIB.

«США уже долгое время ждут этого от Тегерана, — сказал Мусави в ответ на вопрос, могут ли власти Ирана позвонить в Белый дом с предложением начать переговоры. — Однако эти ожидания беспочвенны».

Мусави добавил, что «Тегеран никогда не сделает первый шаг к переговорам в условиях постоянного давления и нарушения международных норм».

Отметим, что ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила, что президент США Дональд Трамп ждет звонка от иранцев, если они хотят начать переговоры. Трамп неоднократно заявлял, что готов к диалогу с Тегераном.