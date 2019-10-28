МИД Ирана: «У аль-Багдади истек срок годности»

США ликвидировали главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади «за истечением срока годности», заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Все в курсе того, что ИГ и Абу Бакр аль-Багдади, как и те, кто стоит в главе террористических группировок, которые, по их же собственному признанию, были созданы американцами, имеют «срок годности», — сказал Мусави иранской государственной телерадиокомпании IRIB.

«Как только истекает «срок годности» этих группировок, они устраняются», — добавил официальный представитель МИД Ирана в понедельник.

Он также связал факт ликвидации главаря ИГ со скорыми президентскими выборами в США, добавив, что в этом нет ничего удивительного, поскольку Вашингтон создает ажиотаж в преддверии различных событий внутренней политики. (РИА Новости)