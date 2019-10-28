МИД Ирана: «У аль-Багдади истек срок годности»

США ликвидировали главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади «за истечением срока годности», заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Все в курсе того, что ИГ и Абу Бакр аль-Багдади, как и те, кто стоит в главе террористических группировок, которые, по их же собственному признанию, были созданы американцами, имеют «срок годности», — сказал Мусави иранской государственной телерадиокомпании IRIB.

«Как только истекает «срок годности» этих группировок, они устраняются», — добавил официальный представитель МИД Ирана в понедельник.

Он также связал факт ликвидации главаря ИГ со скорыми президентскими выборами в США, добавив, что в этом нет ничего удивительного, поскольку Вашингтон создает ажиотаж в преддверии различных событий внутренней политики. (РИА Новости)

| 2019-10-28T16:17:27+00:00 28 октября 2019, 19:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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