МИД Ирана рекомендовал гражданам отказаться от поездок в США из-за угрозы их безопасности

МИД Ирана распространил заявление, в котором рекомендует гражданам страны отказаться от поездок в США из-за угрозы их безопасности. Об этом сообщает пресс-служба иранского правительства.

«Мы просим граждан Ирана, в особенности элиту и студентов, отказаться от поездок в США, даже для участия в научных конференциях или при наличии соответствующего приглашения», — говорится в заявлении. Отмечается, что рекомендация обусловлена «политической ситуацией и жесткими односторонними законами США в отношении иранцев».

Отношения Ирана и США резко обострились после одностороннего выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов к диалогу с Тегераном. При этом он говорил, что заинтересован в замене существующего СВПД на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.(ТАСС)