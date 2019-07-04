МИД Ирана предупредил об эскалации в Персидском заливе в связи с задержанием танкера

Задержание иранского танкера кораблями ВМС Британии в проливе Гибралтар может привести к росту напряженности в зоне Персидского залива. Как сообщает иранский телеканал PressTV, об этом в четверг заявил официальный представитель МИД Ирана.

«Деструктивные действия Великобритании по захвату нефтяного танкера могут привести к росту напряженности в Персидском заливе», — цитирует телеканал заявление официального представителя внешнеполитического ведомства Ирана.

Ранее власти Гибралтара, британского владения на побережье Пиренейского полуострова, задержали танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что оно доставляло нефть в Сирию в нарушение санкций.

Пакет санкций ЕС против Дамаска запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с Сирией, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Кроме того, санкции наложены на руководство этой страны — в обширный черный список включены, в частности, президент Башар Асад и члены его семьи. Ограничения также включают полное блокирование финансовых операций.(ТАСС)

| 2019-07-04T20:56:26+00:00 5 июля 2019, 00:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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