МИД Ирана: Американская санкционная политика потерпела неудачу

«Американцам стоит признать, что (их) санкционная политика – это политика, потерпевшая поражение. Чрезмерное ее использование и превращения доллара в оружие поставили под серьезный вопрос репутацию США и их экономики в международном сообществе», — сказал Мусави, отметив, что в объявленных санкциях нет ничего нового – это «старые санкции в новом виде».

По словам официального представителя МИД Ирана, американцы более не являются единственное экономической сверхдержавой мира.

Мусави также призвал страны мира подумать над новым торгово-экономическим порядком, в котором воздействие «враждебных» действий США на развитие и свободную международную торговлю свелось бы к минимуму.

США в пятницу объявили о введении санкций против Центрального банка и фонда нацразвития Ирана в связи с атаками на нефтяную промышленность Саудовской Аравии, в чем Вашингтон обвиняет Тегеран, который, в свою очередь, все обвинения отрицает. Новые санкции президент США Дональд Трамп назвал «самыми суровыми» за все время.