МИД Грузии отвергает наличие опасности для туристов после событий в Тбилиси

МИД Грузии заявил о том, что последние события в Тбилиси не несут угрозы туристам, в том числе российским.

В сообщении ведомства говорится, что государственные ведомства Грузии обеспечивают защиту общественного порядка и безопасности в стране.

Нападение на съемочную группу российского телеканала «Россия 24» в грузинском МИД считают «отдельным небольшим инцидентом», по которому проводится расследование .

Отмечается, что о сделанных Грузией шагах с целью обеспечения безопасной среды проинформировано международное сообщество, в том числе ОБСЕ.

20 июня в Тбилиси у здания парламента Грузии произошли столкновения местного населения с полицией, в результате которых пострадали более 200 человек. МИД РФ рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Грузию, а Ростуризм посоветовал турагентствам временно приостановить продажу туров. С 8 июля авиасообщение России и Грузии временно приостановит.

Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что политические проблемы не должны влиять на поток туристов из РФ. Глава Ростуризма Зарина Догузова, тем временем, считает , что российский турпоток в Грузию может упасть на 60-70% (aif.ru)