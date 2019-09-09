МИД Грузии отказался признавать выборы в Крыму

МИД Грузии отказался признавать местные выборы в Крыму, назвав их «незаконными». Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.
В сообщении отмечается, что голосование представляет собой «грубое нарушение основополагающих норм и принципов международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины».
В ведомстве также заявили, что считают полуостров «неотъемлемой частью Украины».
В воскресенье в России прошел Единый день голосования. В Крыму состоялись выборы в местные советы и парламент.