МИД Грузии отказался признавать выборы в Крыму

МИД Грузии отказался признавать местные выборы в Крыму, назвав их «незаконными». Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.
В сообщении отмечается, что голосование представляет собой «грубое нарушение основополагающих норм и принципов международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины».
В ведомстве также заявили, что считают полуостров «неотъемлемой частью Украины».
В воскресенье в России прошел Единый день голосования. В Крыму состоялись выборы в местные советы и парламент.
| 2019-09-08T23:32:13+00:00 9 сентября 2019, 07:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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