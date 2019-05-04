МИД Греции призвал Турцию уважать права суверенной Республики Кипр

Министерство иностранных дел Греции осудило решение Анкары провести незаконное бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра и потребовало остановить незаконную деятельность, сообщает РИА Новости.
На шельфе и в ИЭЗ Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Анкара направила в район буровое судно «Фатих», которое с 4 утра субботы находится в ИЭЗ Кипра.
«Мы осуждаем решение Турции о проведении незаконного бурения в исключительной экономической зоне Республики Кипр. Мы призываем Турцию немедленно прекратить свою незаконную деятельность, уважать неотъемлемые права суверенной Республики Кипр на благо всего кипрского народа и воздерживаться от дальнейших действий, которые подрывают стабильность в регионе, а также возобновить переговоры о справедливом и жизнеспособном решении кипрской проблемы», — говорится в заявлении МИД, поступившем в РИА Новости.
МИД приветствовал «хладнокровную позицию» Кипра.
«Греция напоминает о содержании выводов Европейского совета от марта 2018 года и последующих позиций ЕС и поддерживает постоянную связь и координацию с Кипром и его партнерами и союзниками в отношении следующих действий»,- говорится в заявлении.
| 2019-05-04T19:53:47+00:00 4 мая 2019, 20:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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