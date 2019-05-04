МИД Греции призвал Турцию уважать права суверенной Республики Кипр

«Мы осуждаем решение Турции о проведении незаконного бурения в исключительной экономической зоне Республики Кипр. Мы призываем Турцию немедленно прекратить свою незаконную деятельность, уважать неотъемлемые права суверенной Республики Кипр на благо всего кипрского народа и воздерживаться от дальнейших действий, которые подрывают стабильность в регионе, а также возобновить переговоры о справедливом и жизнеспособном решении кипрской проблемы», — говорится в заявлении МИД, поступившем в РИА Новости.