МИД Греции потребовал от Турции прекратить незаконные действия в ИЭЗ Кипра

Греция осудила незаконные действия Турции в исключительной экономической зоне Кипра и потребовала прекратить их, заявил министр иностранных дел Йоргос Катрунгалос после встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Хельсинки, передает РИА Новости.
Анкара ранее направила буровое судно «Фатих» в ИЭЗ Кипра, где найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.
«Я самым категоричным образом выразил наше осуждение односторонних незаконных действий Турции в исключительной экономической зоне Кипра и потребовал прекратить их», — сказал Катрунгалос. Его заявление распространила пресс-служба МИДа.
| 2019-05-17T09:14:20+00:00 17 мая 2019, 11:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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