МИД Греции потребовал от Турции прекратить незаконные действия в ИЭЗ Кипра

Греция осудила незаконные действия Турции в исключительной экономической зоне Кипра и потребовала прекратить их, заявил министр иностранных дел Йоргос Катрунгалос после встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Хельсинки, передает РИА Новости.

Анкара ранее направила буровое судно «Фатих» в ИЭЗ Кипра, где найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.