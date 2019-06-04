МИД Греции передал Германии ноту о военных репарациях на сотни миллиардов евро

Посол Греции в Берлине передал во вторник в МИД Германии вербальную ноту с призывом начать переговоры по урегулированию вопроса насчет выплат военных репараций и компенсаций за ущерб, нанесенный Греции в годы Первой и Второй мировых войн. Об этом говорится в заявлении греческого внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, нота передана в соответствии с указаниями первого заместителя министра иностранных дел Греции Сии Анагностопулу. «Эта дипломатическая акция предпринята в продолжение обсуждения на уровне политических лидеров на пленарном заседании парламента Греции 17 апреля и во исполнение решения, принятого подавляющим большинством депутатов, с учетом доклада межпартийного комитета по требованию германских долгов перед нашей страной», — подчеркивается в документе.

Греческие претензии касаются репараций и возмещения ущерба, понесенного страной и ее гражданами во время Первой и Второй мировых войн, военных репараций в отношении жертв и потомков жертв немецкой оккупации, возврата так называемого оккупационного займа и возвращения разграбленных и незаконно вывезенных археологических и других культурных ценностей, сообщило внешнеполитическое ведомство.

«Правительство Греции призывает правительство Германии к проведению переговоров о практическом удовлетворении данных требований, что имеет особое значение для греческого народа как проблема моральная и материальная», — заключил МИД.