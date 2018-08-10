МИД Греции назвал ответ России на высылку дипломатов необоснованным

Именно в этом контексте МИД Греции рассматривает ответные действия России по высылке сотрудников греческого посольства в Москве. «Решение МИД России не было основано на таких данных, как действия греческой стороны, т.е. на конкретных доказательствах незаконной деятельности российских чиновников и граждан в стране. Напротив, решение российской стороны произвольно и мстительно, оно ни на чем не основано», — утверждает греческий МИД. РИА Новости

В заявлении МИД говорится, что Греция как суверенное государство с долгой историей требует уважения и равенства отношений с каждой третьей стороной. «В этом контексте она выступает за дружескую политику сосуществования с Россией. Большой страной с сильным присутствием в европейских делах», — говорится в заявлении.»Россия на данный момент показывает, что, похоже, не может понять принципы внешней политики Греции. С тех пор, как она начала выступать в качестве партнера по оружию Турции и предоставлять ей ряд средств безопасности, она неуклонно отходила от позиций, отвечающих уровню дружбы и сотрудничества, который характеризовал отношения между Грецией и Россией в течение 190 лет. Это показывает, что она не осознаёт, что у Греции есть свои интересы и критерии в международной политике», — заявил МИД.