МИД Германии раскритиковал задержания в Москве

Россия должна защищать права своих граждан, подчеркивает министерство. «Повторяющиеся посягательства на гарантированное право на мирную демонстрацию и свободное выражение мнения нарушают российские международные обязательства», — указывает МИД Германии, передает Deutsche Welle.

Вашингтон также раскритиковал действия властей РФ за то, что они «продолжают ограничивать права граждан на выражение своего мнения посредством свободных и честных выборов и на проведение мирных собраний, гарантированные Конституцией РФ». Власти РФ 3 августа нарушили права граждан «на всестороннее участие в демократическом процессе», заявило посольство США в России в своем Twitter 4 августа.

На акции за свободные выборы в Мосгордуму 3 августа был задержан 1001 человек, уточняет «ОВД-Инфо». Полиция сообщила об около 600 задержанных, оценив общее число собравшихся в 1,5 тысячи человек. По данным очевидцев, на улицы вышли несколько тысяч человек.

Не менее 18 человек пострадали и после задержаний были отправлены в больницу. В отделениях полиции у многих отбирали телефоны, не давали им воду и еду, не пускали к задержанным адвокатов.