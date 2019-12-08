МИД Германии призвал Россию проявить готовность идти навстречу Киеву

«После лет бездействия президент Зеленский продемонстрировал мужество сделать первый шаг, со всеми сопровождающими внутриполитическими рисками и возможными последствиями», — заявил Маас. Он добавил, что новые подвижки принесли освобождения заключенных и начавшийся отвод войск. Маас отметил, что настала очередь Москвы показать готовность к дальнейшим договоренностям, однако для этого предстоит преодолеть сложные дипломатические препятствия.