МИД Германии призвал Россию проявить готовность идти навстречу Киеву

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в преддверии саммита в «нормандском формате» отметил смелость президента Украины Владимира Зеленского и призвал Москву к готовности идти навстречу Киеву, отрывки из интервью с министром приводит воскресное издание Bild am Sonntag в своем Twitter.
«После лет бездействия президент Зеленский продемонстрировал мужество сделать первый шаг, со всеми сопровождающими внутриполитическими рисками и возможными последствиями», — заявил Маас. Он добавил, что новые подвижки принесли освобождения заключенных и начавшийся отвод войск. Маас отметил, что настала очередь Москвы показать готовность к дальнейшим договоренностям, однако для этого предстоит преодолеть сложные дипломатические препятствия.
«Вместе с Францией для этого мы должны оказывать воздействие на Россию», — приводит издание слова министра.(РИА Новости)