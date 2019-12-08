МИД Германии призвал Россию проявить готовность идти навстречу Киеву

 Глава МИД ФРГ Хайко Маас в преддверии саммита в «нормандском формате» отметил смелость президента Украины Владимира Зеленского и призвал Москву к готовности идти навстречу Киеву, отрывки из интервью с министром приводит воскресное издание Bild am Sonntag в своем Twitter.
«После лет бездействия президент Зеленский продемонстрировал мужество сделать первый шаг, со всеми сопровождающими внутриполитическими рисками и возможными последствиями», — заявил Маас. Он добавил, что новые подвижки принесли освобождения заключенных и начавшийся отвод войск. Маас отметил, что настала очередь Москвы показать готовность к дальнейшим договоренностям, однако для этого предстоит преодолеть сложные дипломатические препятствия.
«Вместе с Францией для этого мы должны оказывать воздействие на Россию», — приводит издание слова министра.(РИА Новости)
| 2019-12-08T22:58:33+00:00 9 декабря 2019, 00:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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