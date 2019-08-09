МИД Франции ответил Трампу

Франция не нуждается в каком-либо разрешении, чтобы выражать свое мнение по поводу Ирана, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, комментируя слова президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

В четверг Трамп заявил, что Соединенные Штаты в диалоге с Ираном обойдутся без посредников, которые, как, например, президент Франции Эммануэль Макрон, посылают Исламской Республике «противоречивые сигналы». Он подчеркнул, что никто не уполномочен представлять США в диалоге с Ираном.

«По поводу Ирана Франция выражает свое суверенное мнение. Она твердо привержена миру и безопасности в регионе, она привержена тому, чтобы снизить напряжение и не нуждается в каком-либо разрешении для этого», — говорится в заявлении Ле Дриана, которое распространила пресс-служба французского МИД.

Французский министр подчеркнул, что Париж верен Венскому соглашению от 2015 года. «Франция соблюдает свою подпись (под документом), как это делают другие участники договора, за исключением США, и настойчиво просит Иран вернуться к выполнению своих обязательств», — отмечается в коммюнике.