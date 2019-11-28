МИД Британии призвал КНДР вернуться к переговорам по денуклеаризации

КНДР должна прекратить ракетные испытания и вернуться к переговорам для решения проблемы Корейского полуострова, заявил официальный представитель МИД Великобритании.
Ранее сообщалось, что КНДР провела пуск двух снарядов малой дальности, реактивных систем залпового огня (РСЗО) крупного калибра в сторону Японского моря, они пролетели примерно 380 километров, высота составила 97 километров, время между пусками – 30 секунд.
«Великобритания обеспокоена пусками ракет. Эти запуски подрывают усилия по обеспечению мира на Корейском полуострове. Для того, чтобы обеспечить лучшее будущее, КНДР должна вернуться к переговорам с США по денуклеаризации», — говорится в заявлении официального представителя.
| 2019-11-28T22:36:57+00:00 29 ноября 2019, 03:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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