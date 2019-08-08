МИД Британии обвинил Асада в нарушении режима прекращения огня в Сирии

«Потрясен ситуацией в Идлибе и тем, как Асад, поддерживаемый Россией, отменил «условное» прекращение огня лишь через несколько дней после того, как объявил о нем. Повторяющаяся модель поведения. Нападение на гражданские объекты — нарушение международного гуманитарного права, которое должно прекратиться», — написал министр в своём Twitter

На фоне переговоров в Нур-Султане Дамаск заявил о начале режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе при условии соблюдения вооруженными бандформированиями сочинских договоренностей РФ и Турции от сентября 2018 года, включая отвод тяжелого и среднего вооружения на 20 километров от линии соприкосновения. Однако позже сирийская армия объявила о возобновлении военной операции против террористических группировок в провинции Идлиб в связи с несоблюдением боевиками режима прекращения огня и невыполнения сочинских договоренностей со стороны Анкары.(РИА Новости)