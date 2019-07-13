МИД Британии и Канады объявили о создании Глобальной коалиции по свободе СМИ

Министры иностранных дел Великобритании и Канады Джереми Хант и Христя Фриланд объявили о создании Глобальной коалиции по свободе СМИ.

«Коалиция будет сформирована правительствами, которые подпишут официальное обещание говорить и принимать совместные меры в тех случаях, когда свобода СМИ оказывается под угрозой, и поддерживать свободу СМИ по всему миру», — указано в сообщении, пишет iz.ru.

Такое решение было принято по итогам прошедшей на этой неделе в Лондоне Глобальной конференции по свободе средств массовой информации. В тексте документа будет содержаться утверждение, согласно которому свобода СМИ подвергается всё большим угрозам в разных частях мира, а также обещание активно противостоять этим угрозам и разрабатывать совместные меры по ее защите.

| 2019-07-13T19:44:06+00:00 13 июля 2019, 20:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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