МИД Британии и Канады объявили о создании Глобальной коалиции по свободе СМИ

Министры иностранных дел Великобритании и Канады Джереми Хант и Христя Фриланд объявили о создании Глобальной коалиции по свободе СМИ.

«Коалиция будет сформирована правительствами, которые подпишут официальное обещание говорить и принимать совместные меры в тех случаях, когда свобода СМИ оказывается под угрозой, и поддерживать свободу СМИ по всему миру», — указано в сообщении, пишет iz.ru.

Такое решение было принято по итогам прошедшей на этой неделе в Лондоне Глобальной конференции по свободе средств массовой информации. В тексте документа будет содержаться утверждение, согласно которому свобода СМИ подвергается всё большим угрозам в разных частях мира, а также обещание активно противостоять этим угрозам и разрабатывать совместные меры по ее защите.