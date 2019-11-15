МИД Боливии отозвал посла на Кубе и постпреда при ООН, отказавшихся уйти в отставку

«Мы их немедленно отзовем с должности», — приводит ее слова газета La Razon. Лонгарик также вызвала в МИД посла Кубы в Боливии из-за сообщений о том, что кубинцы участвуют в беспорядках в южноамериканской республике.

Ранее министр заявила, что рассчитывает, что Льоренти и Камперо подадут в отставку. После этого посол Боливии на Кубе написал в Twitter, что «не подавал в отставку и не подаст», так как был назначен «конституционным президентом Эво Моралесом». «Я не подам в отставку, меня назначили конституционный президент Эво Моралес и Многонациональная законодательная ассамблея, избранная народом», — написала в свою очередь Камперо, назвав при этом «незаконным кабинет министров», назначенный Аньес.(ТАСС)