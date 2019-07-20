МИД Бахрейна осудил задержание Ираном британского танкера

МИД Бахрейна осудил задержание Ираном в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero и призвал незамедлительно освободить судно, говорится в сообщении бахрейнского информагентства.
«МИД Королевства Бахрейн решительно осуждает задержание нефтяного танкера из Великобритании в Ормузском проливе, призывает Иран воздержаться от подобных повторяющихся опасных и враждебных действий и незамедлительно освободить танкер Stena Impero», — говорится в сообщении пишет ria.ru.
При этом Бахрейн призвал международное сообщество принять необходимые меры для сдерживания Ирана, его принуждения к соблюдению международного права и соглашений, связанных с морским судоходством.
| 2019-07-20T15:59:07+00:00 20 июля 2019, 16:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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