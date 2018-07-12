МИД Азербйджана одобряет итоговое коммюнике саммита государств-членов НАТО

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление. Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, в заявлении говорится:

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев находился с рабочим визитом 10-12 июля 2018 года в столице Королевства Бельгия Брюсселе. Президент Ильхам Алиев принял участие во встрече Североатлантического совета по миссии «Решительная поддержка» с участием глав государств и правительств стран-партнеров, вносящих вклад в операции НАТО в Афганистане, и потенциальных оперативных партнеров. Ильхам Алиев выступил на заседании. В коммюнике, принятом по итогам саммита государств-членов НАТО, в очередной раз была выражена поддержка территориальной целостности, независимости и суверенитета Азербайджанской Республики, а также урегулированию армяно-азербайджанского конфликта на основе этих принципов. В заявлениях, принимаемых с 2006 года странами-членами НАТО по итогам саммитов, регулярно выражается поддержка территориальной целостности, независимости и суверенитета Азербайджанской Республики».

Отмечается, что Азербайджанская Республика одобряет то, что Евросоюз и страны-члены НАТО соответственно в Документе о приоритетах партнерства ЕС-Азербайджан и в коммюнике саммита НАТО в Брюсселе в очередной раз выразили уважение и поддержку территориальной целостности, суверенитету, в том числе неприкосновенности границ Азербайджанской Республики: «На основе норм и принципов международного права, а также Хельсинского заключительного акта уважение и поддержка суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ составляют основу международных отношений и являются главными факторами устойчивого мира и безопасности».