МИД Азербайджана разрешил представителям некоторых медиа структур посетить Нагорный Карабах

«Медиа структуры Financial Times, Associated Press, Agence France Press обратились в Министерство иностранных дел с официальным письмом- просьбой к правительству Азербайджана дать разрешение на посещение оккупированных азербайджанских земель».

Об этом АПА сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев сказал, что учитывая уважение со стороны вышеназванных СМИ законов, территориальной целостности и суверенитета нашей страны, а также норм международного права, представителям этих структур не было отказано в посещении  оккупированных земель Азербайджана: «Надеемся, что во время поездки по оккупированным Лачинскому району и нагорно-карабахскому региону Азербайджана представители международных СМИ смогут удостовериться на месте в том, что в отношении азербайджанцев, коренных жителей оккупированных территорий, была проведена этническая чистка. Было уничтожено имущество, материальное и культурное наследие азербайджанского народа. Мы рекомендуем представителям медиа структур в рамках этой поездки также посетить полностью разрушенные Агдамский, Джабраилский, Физулинский и другие районы. Однако по предыдущему опыту можно уверенно сказать, что армянская сторона не позволит журналистам выйти за пределы Ханкенди».

Отметим, сегодня новый премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует провести в Ханкенди пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ.

 

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| 2018-05-09T15:48:10+00:00 9 мая 2018, 15:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|0

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