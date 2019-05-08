МИД Азербайджана распространило заявление в связи с 27-летием оккупации Шуши

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 27-летием оккупации города Шуши.

В заявлении говорится:

«8 мая 1992 года древний азербайджанский город Шуша был оккупирован Вооруженными силами Армении. В результате оккупации город Шуша и 30 сел района были разрушены, погибли 195 мирных жителей, 165 были ранены, 58 пропали без вести, более 24 тыс. местного населения подверглось этнической чистке.

Оккупация города Шуши – составная часть систематической агрессии и оккупантской политики Армении в отношении Азербайджана. В результате этой оккупантской политики Арменией с применением силы были оккупированы Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и семь прилегающих районов, на оккупированных территориях более 1 млн азербайджанцев подверглись кровавой этнической чистке, во время войны Арменией совершены тяжкие преступные деяния военные и против человечества.

Находящийся под оккупацией город Шуша, являясь неотъемлемой частью признанной на международном уровне территорий Азербайджана, имеет для азербайджанского народа историческое, культурное, духовное и материальное значение. С оккупацией города Шуши, называемого «Колыбелью азербайджанской музыки» и «Консерваторией Востока» материально-духовному и духовному наследию азербайджанского народа был нанесен большой урон.»

В рамках целенаправленной политики Армении по разрушению на оккупированных территориях Азербайджана материально-культурных и религиозных памятников, их уничтожению и оскорблению, присвоению, только в Шуше разрушено более 170 жилых зданий, считающихся памятником архитектуры, и около 160 исторических и культурных памятников, молельни и мечети подверглись осквернению и вандализму, уничтожены многочисленные редкие рукописные образцы. Среди них дворец и библиотека Панах хана, ханский дворец и карвансарай, мечети «Ашагы Гевхарага» и «Саатлы», мавзолей Вагифа, дом Натаван и другие памятники.

В Шуше проводится незаконное заселение, в город было переселено около 4 тыс. человек.

Посещение политическим руководством Армении находящегося под военной оккупацией этой страны города Шуша и празднование здесь т.н. «день победы» является очередной провокацией армянской стороны и в то же время еще раз доказывает непосредственное участие этой страны в оккупации азербайджанских земель.

Позиция международной общественности в данном вопросе однозначна, в позициях всех международных организаций и стран мира подтверждается, что Нагорный Карабах является составной частью Азербайджана и у захватнических сил требуется незамедлительно, полностью и безоговорочно покинуть все оккупированные азербайджанские территории.

Азербайджан – самая заинтересованная страна в скорейшем урегулировании конфликта переговорным путем и установлении в регионе устойчивого мира. Если переговоры не завершатся прекращением оккупации Арменией азербайджанский территорий, Азербайджан в соответствии с Уставом ООН сохраняет за собой право обеспечить восстановление суверенитета и территориальной безопасности в рамках признанных на международном уровне границ».