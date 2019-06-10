МИД Азербайджана распространил заявление в связи с гибелью азербайджанского военнослужащего

МИД Азербайджана распространил заявление в связи с гибелью азербайджанского военнослужащего в результате диверсии ВС Армении.

В нем отмечается, что очередной кровавый акт, совершенный армянской стороной накануне предстоящей встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении, при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, служит подрыву переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и усилению напряженности в регионе.

“Мы подчеркиваем, что вся ответственность за реализацию этого сценария лежит на Армении и руководстве этой страны”, — отметили в МИД.

| 2019-06-09T23:27:04+00:00 10 июня 2019, 05:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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