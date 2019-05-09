МИД Азербайджана прокомментировал заявления политического руководства Армении, сделанные в Шуше

Визит политического руководства Армении в город Шуша, который находится под их военной оккупацией, прозвучавшие в этом контексте заявления, а также озвученные официальным Ереваном, в том числе министром иностранных дел, слова «Защита свободы Арцаха составляет основу наших обязательств по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта» являются весьма ошибочным посланием для переговоров по урегулированию конфликта.

Об этом в четверг сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Абдуллаева сказала, что последние заявления официального Еревана решительно противоречат призывам к подготовке населения к миру, отраженным в принятых во время последних встреч совместных заявлениях.

«Вся ответственность в связи с дальнейшим возможным развитием событий лежит на руководстве Армении», — отметила глава пресс-службы МИД.

Абдуллаева напомнила, что все международные организации и международное сообщество признают территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных государственных границ. По ее словам, чем быстрее руководство Армении осознает эту реальность и прекратит обманывать свое население, тем быстрее в регионе будут обеспечены мир, стабильность и устойчивое развитие.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20 процентов территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.(Trend)